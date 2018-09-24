Стали известны имена российских пловцов, которые выступят на этапах КМ в Нидерландах и Венгрии

Всероссийская федерация плавания (ВФП) назвала имена спортсменов, которые выступят на этапах Кубка мира по плаванию в Нидерландах и Венгрии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВФП, на этапах КМ выступят Юлия Ефимова, Мария Каменева, Виталина Симонова, Анна Егорова, Владимир Морозов, Антон Чупков, Кирилл Пригода, Владислав Гринев и Григорий Тарасевич.

Этап Кубка мира в голландском Эйндховене пройдёт 28—30 сентября, в венгерском Будапеште — 4—6 октября.

Ранее Ефимова выразила уверенность, что никогда не будет работать в Госдуме.