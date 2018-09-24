Стали известны имена российских пловцов, которые выступят на этапах КМ в Нидерландах и Венгрии
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВФП, на этапах КМ выступят Юлия Ефимова, Мария Каменева, Виталина Симонова, Анна Егорова, Владимир Морозов, Антон Чупков, Кирилл Пригода, Владислав Гринев и Григорий Тарасевич.
Этап Кубка мира в голландском Эйндховене пройдёт 28—30 сентября, в венгерском Будапеште — 4—6 октября.
Ранее Ефимова выразила уверенность, что никогда не будет работать в Госдуме.