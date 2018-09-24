Гольфист Вудс впервые с 2013 года выиграл турнир PGA

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс стал победителем турнира PGA Tour в Атланте.

Для 42-летнего американца эта победа стала 80-й в карьере и первой с 2013 года.

Теперь ему осталось выиграть ещё два турнира PGA Tour до рекорда по количеству побед, который принадлежит Сэму Сниду, — 82.

В январе 2017-го Вудс вернулся в PGA Tour, но так и не принял участия в турнирах из-за болей в спине. За последние несколько лет он перенёс три операции на позвоночнике.

Ранее сообщалось, что Вудс признал свою вину в опасном вождении.