СМИ: Бэкхем провёл переговоры с Зиданом по поводу работы в своём футбольном клубе

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Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бэкхем провёл переговоры с экс-наставником мадридского «Реала» Зинедином Зиданом о клубе американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами».
СМИ: Бэкхем провёл переговоры с Зиданом по поводу работы в своём футбольном клубе
  • © RHONA WISE / AFP

Как сообщает Mirror Бэкхем, являющийся владельцем клуба, провёл предварительные переговоры с Зиданом по поводу возможного сотрудничества.

«Интер Майами» начнёт выступать в MLS с 2020 года.

Французский специалист ушёл из «Реала» по окончании сезона-2017/18, за три года работы выиграв с клубом три трофея Лиги чемпионов подряд.

Ранее сообщалось, что Бэкхем планирует пригласить Месси в свой футбольный клуб.

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