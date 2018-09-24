СМИ: Бэкхем провёл переговоры с Зиданом по поводу работы в своём футбольном клубе
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Как сообщает Mirror Бэкхем, являющийся владельцем клуба, провёл предварительные переговоры с Зиданом по поводу возможного сотрудничества.
«Интер Майами» начнёт выступать в MLS с 2020 года.
Французский специалист ушёл из «Реала» по окончании сезона-2017/18, за три года работы выиграв с клубом три трофея Лиги чемпионов подряд.
Ранее сообщалось, что Бэкхем планирует пригласить Месси в свой футбольный клуб.