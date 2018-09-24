СМИ: Бэкхем провёл переговоры с Зиданом по поводу работы в своём футбольном клубе

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бэкхем провёл переговоры с экс-наставником мадридского «Реала» Зинедином Зиданом о клубе американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами».

Как сообщает Mirror Бэкхем, являющийся владельцем клуба, провёл предварительные переговоры с Зиданом по поводу возможного сотрудничества.

«Интер Майами» начнёт выступать в MLS с 2020 года.

Французский специалист ушёл из «Реала» по окончании сезона-2017/18, за три года работы выиграв с клубом три трофея Лиги чемпионов подряд.

Ранее сообщалось, что Бэкхем планирует пригласить Месси в свой футбольный клуб.