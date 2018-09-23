Экс-футболист «Спартака» Ширко считает, что красно-белым необходим новый тренер

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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Ширко высказал мнение, что красно-белым необходимо сменить главного тренера Массимо Карреру.
Экс-футболист «Спартака» Ширко считает, что красно-белым необходим новый тренер
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Он признал, что Каррера не опускается до комментирования слухов и сплетен, которые окружают «Спартак». По мнению экс-форварда, руководству «Спартака» не нужно ориентироваться на прошлые заслуги тренера, а необходимо смотреть на текущее положение дел. 

«Сейчас нет результата, нет игры, и я не думаю, что нужно какие-то прошлые заслуги оставлять. Мне кажется, нужно искать хорошего нового тренера и двигаться дальше. Здесь уже есть определённый тупик. Дальше уже, думаю, некуда», — сказал Ширко в эфире «Матч ТВ».

Он сказал, что «Спартак» испытывает проблемы с построением игры, а также с атмосферой внутри коллектива.

«Результат зависит от целостности команды и от того, есть ли единый порыв двигаться вперёд. Нужен порядок, нужно, чтобы коллектив работал на победу, а сейчас мы видим, что с разных сторон очень много проблем», — добавил Ширко.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов назвал хорошим результатом ничью в гостевом дерби со столичным ЦСКА.

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