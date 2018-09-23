Самедов: наша модель игры не сработала в матче с ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов считает хорошим результатом ничью в гостевом дерби со столичным ЦСКА.

«Одно очко в гостевом матче с ЦСКА — это хороший результат. Правда, по игре есть немного вопросов. Но игра уже закончилась, двигаемся дальше. Был определённый план на игру, наверное, в плане атаки и контроля мяча он не был выполнен. ЦСКА действовал более мобильно, перекрывал зоны. Не буду раскрывать нашу модель на игру, но она точно не сработала», — заявил Самедов.

Ранее тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников дал оценку ничейному результату в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».