Тренер ЦСКА Овчинников прокомментировал ничью со «Спартаком»

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Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников дал оценку ничейному результату матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Тренер ЦСКА Овчинников прокомментировал ничью со «Спартаком»
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«Хочется поблагодарить болельщиков за отличный антураж. Думаю, валидольный футбол был под стать вывеске матча. То, что мы ожидали от «Спартака», то и подтвердилось. Мы играли ровно, без серьёзных провалов. Думаю, можно быть довольными результатом», — заявил Овчинников на пресс-конференции.

Он также прокомментировал замены московского ЦСКА.

«Замена Алана Дзагоева была вынужденной, ему пока тяжело играть все 90 минут. Что касается Яки Бийола — да, мы пытались выиграть. Знали, что «Спартак» силён в штрафных и стремились нивелировать это преимущество», — сказал Овчинников.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от ничейного результата в матче восьмого тура РПЛ с ЦСКА.

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