Каррера: доволен и результатом, и самоотдачей игроков «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от ничейного результата в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Мы пытались играть. Во втором тайме на атаках играл и соперник, но отмечу, что во втором тайме мы играли достойно, владели мячом. Я доволен результатом и доволен самоотдачей своих ребят. Для меня это самое главное, они отдали всю душу на поле», — сказал Каррера на пресс-конференции.

Он также прокомментировал выход на поле 18-летнего Михаила Игнатова. По мнению тренера, он не рисковал, выпуская юного футболиста в дерби.

«Я уверен в этом парне. Он успешно сыграл в Лиге Европы. Я осознаю, что, учитывая возраст, он может допускать ошибки, но нужно давать шанс играть», — заявил Каррера.

Ранее Массимо Каррера ответил на вопрос, когда ожидается возвращение полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко в основной состав.