Набабкин: ЦСКА должен был обыгрывать «Спартак»

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Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин остался недоволен ничейным результатом матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Набабкин: ЦСКА должен был обыгрывать «Спартак»
  • РИА Новости

«Конечно, есть неудовлетворение. Я считаю, что мы должны были выигрывать, а ничья — это, мне кажется, не по делу. Мы выглядели лучше «Спартака». Они, в принципе, в первом тайме создали только один стандарт, с которого и забили. А так мы полностью контролировали матч», — сказал Набабкин в эфире «Матч Премьер».

Он также сказал, что ЦСКА неудачно действовал в завершающей стадии атаки. Защитник армейцев также выразил неудовлетворение двумя ничьими за прошедшую неделю. В среду, 19 сентября, ЦСКА разошёлся миром с чешской «Викторией» в матче Лиги чемпионов.

Ранее ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче восьмого тура РПЛ.

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