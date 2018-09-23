Набабкин: ЦСКА должен был обыгрывать «Спартак»

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин остался недоволен ничейным результатом матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Конечно, есть неудовлетворение. Я считаю, что мы должны были выигрывать, а ничья — это, мне кажется, не по делу. Мы выглядели лучше «Спартака». Они, в принципе, в первом тайме создали только один стандарт, с которого и забили. А так мы полностью контролировали матч», — сказал Набабкин в эфире «Матч Премьер».

Он также сказал, что ЦСКА неудачно действовал в завершающей стадии атаки. Защитник армейцев также выразил неудовлетворение двумя ничьими за прошедшую неделю. В среду, 19 сентября, ЦСКА разошёлся миром с чешской «Викторией» в матче Лиги чемпионов.

Ранее ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче восьмого тура РПЛ.