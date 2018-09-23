Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч восьмого тура РПЛ

Короткая ссылка
Московские ЦСКА и «Спартак» определились со стартовыми составами на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч восьмого тура РПЛ
  • @fcsm_official
  • Twitter

С первых минут на поле стадиона «ВЭБ Арена» в составе ЦСКА выйдут Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Алан Дзагоев, Никола Влашич, Иван Обляков и Фёдор Чалов.

В стартовом составе «Спартака» выйдут Александр Максименко, Лоренцо Мельгарехо, Георгий Джикия, Сальваторе Бокетти, Николай Рассказов, Ивелин Попов, Фернандо, Роман Зобнин, Софьян Ханни, Александр Самедов и Луис Адриано. 

Матч состоится 23 сентября. Начало — в 19:00.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес поддержал «Спартак» перед дерби с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить