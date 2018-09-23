Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч восьмого тура РПЛ

Московские ЦСКА и «Спартак» определились со стартовыми составами на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

С первых минут на поле стадиона «ВЭБ Арена» в составе ЦСКА выйдут Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Алан Дзагоев, Никола Влашич, Иван Обляков и Фёдор Чалов.

В стартовом составе «Спартака» выйдут Александр Максименко, Лоренцо Мельгарехо, Георгий Джикия, Сальваторе Бокетти, Николай Рассказов, Ивелин Попов, Фернандо, Роман Зобнин, Софьян Ханни, Александр Самедов и Луис Адриано.

Матч состоится 23 сентября. Начало — в 19:00.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес поддержал «Спартак» перед дерби с ЦСКА.