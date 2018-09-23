Шведский биатлонист заявил об угрозах из России за высказывания о допинге

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал, что получил анонимное электронное письмо на английском языке с угрозами из России, связанное с его высказыванием о допинге.

«Я постоянно получаю неприятные комментарии в социальных сетях и уже привык к этому. Но самым ужасным стало письмо на личный электронный адрес, в котором были угрозы смертельной расправы», — приводит слова Самуэльссона SVT.

Он отметил, что не зацикливается на этом письме, но оно негативно сказалось на его психологическом настрое.

«Русским не удастся заставить меня замолчать. Допинг — важный вопрос, и я продолжу его обсуждать», — добавил швед.

Ранее сообщалось, что бывший глава WADA поддержал решение восстановить РУСАДА.