Цзю: у Поветкина в бою с Джошуа был всего один план работы

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал поражение россиянина Александра Поветкина от британца Энтони Джошуа.

«У Поветкина был подготовлен всего один план работы на этот бой. Он не смог адаптироваться к изменениям. Тактика Поветкина могла сработать, но на эту тактику должен быть и запасной план. Джошуа сумел адаптироваться — и всё. У Поветкина должна была быть или повторная работа, или работа через обманные действия. Нахрапом олимпийского чемпиона, чемпиона мира не взять», — цитирует экс-спортсмена «Чемпионат».

Цзю также выразил сомнение по поводу шансов Поветкина ещё на один поединок за звание чемпиона мира.

«Во-первых, ему нужно будет дойти до этого заново. Второй вопрос: захочет ли его кто-то вести? Всё будет начинаться заново. И главное, захочет ли этого он сам? Стоит ли ему вообще возвращаться на ринг?» — сказал Цзю.

Британец нокаутировал Поветкина в седьмом раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.

Ранее глава WBO выразил мнение, что Поветкину не стоит завершать карьеру.