Цзю: у Поветкина в бою с Джошуа был всего один план работы
- Reuters
«У Поветкина был подготовлен всего один план работы на этот бой. Он не смог адаптироваться к изменениям. Тактика Поветкина могла сработать, но на эту тактику должен быть и запасной план. Джошуа сумел адаптироваться — и всё. У Поветкина должна была быть или повторная работа, или работа через обманные действия. Нахрапом олимпийского чемпиона, чемпиона мира не взять», — цитирует экс-спортсмена «Чемпионат».
Цзю также выразил сомнение по поводу шансов Поветкина ещё на один поединок за звание чемпиона мира.
«Во-первых, ему нужно будет дойти до этого заново. Второй вопрос: захочет ли его кто-то вести? Всё будет начинаться заново. И главное, захочет ли этого он сам? Стоит ли ему вообще возвращаться на ринг?» — сказал Цзю.
Британец нокаутировал Поветкина в седьмом раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.
Ранее глава WBO выразил мнение, что Поветкину не стоит завершать карьеру.