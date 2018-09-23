Цзю: у Поветкина в бою с Джошуа был всего один план работы

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал поражение россиянина Александра Поветкина от британца Энтони Джошуа.
Цзю: у Поветкина в бою с Джошуа был всего один план работы
  • Reuters

«У Поветкина был подготовлен всего один план работы на этот бой. Он не смог адаптироваться к изменениям. Тактика Поветкина могла сработать, но на эту тактику должен быть и запасной план. Джошуа сумел адаптироваться — и всё. У Поветкина должна была быть или повторная работа, или работа через обманные действия. Нахрапом олимпийского чемпиона, чемпиона мира не взять», — цитирует экс-спортсмена «Чемпионат».

Цзю также выразил сомнение по поводу шансов Поветкина ещё на один поединок за звание чемпиона мира.

«Во-первых, ему нужно будет дойти до этого заново. Второй вопрос: захочет ли его кто-то вести? Всё будет начинаться заново. И главное, захочет ли этого он сам? Стоит ли ему вообще возвращаться на ринг?» — сказал Цзю.

Британец нокаутировал Поветкина в седьмом раунде поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.

Ранее глава WBO выразил мнение, что Поветкину не стоит завершать карьеру.

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