Футболист ЦСКА Влашич поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
- @pfc_cska
«Считаю, что наслаждаться дерби действительно должен каждый профи. Зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей? Жду не дождусь, когда выйду на переполненный стадион и почувствую его энергетику», — приводит слова игрока пресс-служба армейского клуба в Twitter.
#DerbyDay! Сегодня на 3-й Песчаной будет жарко!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 сентября 2018 г.
⚽️ #ЦСКАспартак
🏆 #РПЛ
🕘 19:00 мск
🏟 #ВЭБарена
📺 #МатчТВ
🎫 Билетов нет! Только вип-категории pic.twitter.com/2pk6T5REOD
Столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоится 23 сентября на «ВЭБ Арене». Начало запланировано на 19:00 мск.
Ранее Влашич высказался о проблемах в «Спартаке».