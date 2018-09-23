Футболист ЦСКА Влашич поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

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Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Футболист ЦСКА Влашич поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
  • @pfc_cska
  • Twitter

«Считаю, что наслаждаться дерби действительно должен каждый профи. Зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей? Жду не дождусь, когда выйду на переполненный стадион и почувствую его энергетику», — приводит слова игрока пресс-служба армейского клуба в Twitter.

Столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоится 23 сентября на «ВЭБ Арене». Начало запланировано на 19:00 мск.

Ранее Влашич высказался о проблемах в «Спартаке».

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