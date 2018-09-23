Марадона поможет пострадавшим от наводнения в Мексике

Короткая ссылка
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который ныне возглавляет мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа», выразил слова поддержки пострадавшим от наводнения в штате Синалоа.
Марадона поможет пострадавшим от наводнения в Мексике
  • Reuters

Видеообращение аргентинца опубликовано в официальном Twitter клуба.

Марадона пообещал оказать материальную помощь. Он намерен оставить автограф на 100 футбольных мячей и продать их на аукционе. Заработанные деньги будут отданы пострадавшим от наводнения.

Он также призвал оказать моральную и финансовую поддержку всех неравнодушных.

Из-за непрерывных проливных дождей в штате пострадали некоторые населённые пункты и погибло несколько человек.

Ранее сообщалось, что про Марадону будет снят сериал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить