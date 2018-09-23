«Детройт» в овертайме обыграл «Бостон» в предсезонном матче НХЛ благодаря шайбе Свечникова
«Детройт Ред Уингз» в овертайме одержал победу над «Бостон Брюинз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
- © @DetroitRedWings
Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Детройта» (2:1, 0:0, 1:2, 1:0).
Россиянин Евгений Свечников записал на свой счёт победную шайбу.
Ранее «Каролина» разгромила «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ в отсутствие Овечкина и Кузнецова.
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