«Детройт» в овертайме обыграл «Бостон» в предсезонном матче НХЛ благодаря шайбе Свечникова

«Детройт Ред Уингз» в овертайме одержал победу над «Бостон Брюинз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Детройта» (2:1, 0:0, 1:2, 1:0). Россиянин Евгений Свечников записал на свой счёт победную шайбу. Ранее «Каролина» разгромила «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ в отсутствие Овечкина и Кузнецова.