«Интер» обыграл «Сампдорию» в матче Серии А благодаря голу в компенсированное время
Встреча, прошедшая на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола в матче стал хавбек «Интера» Марсело Брозович, поразивший ворота «Сампдории» на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте.
В других матчах игрового дня «Парма» победила «Кальяри» (2:0), а «Фиорентина» разгромила СПАЛ (3:0).
Ранее сообщалось, что исполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис будет работать в «Милане».