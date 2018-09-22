«Интер» обыграл «Сампдорию» в матче Серии А благодаря голу в компенсированное время

Миланский «Интер» одержал победу над генуэзской «Сампдорией» в матче пятого тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола в матче стал хавбек «Интера» Марсело Брозович, поразивший ворота «Сампдории» на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте.

В других матчах игрового дня «Парма» победила «Кальяри» (2:0), а «Фиорентина» разгромила СПАЛ (3:0).

Ранее сообщалось, что исполнительный директор лондонского «Арсенала» Иван Газидис будет работать в «Милане».