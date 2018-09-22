«Нижний Новгород» победил «Порту» в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» одержал победу над португальским «Порту» в ответном матче первого раунда квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 92:49 в пользу хозяев площадки.

Наибольшую результативность в составе российской команды показал Максим Григорьев — 18 очков. Кроме того, 15 очков в активе Родерика Одома.

Первая встреча также завершилась победой нижегородцев — 86:85. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния в следующий квалификационный раунд прошёл российский клуб, где он сыграет с греческим «Арисом».

Ранее сообщалось, что «Автодор» проиграл «Фрибуру» в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.