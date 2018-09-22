«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 1:1.

За «красных дьяволов» дебютным голом отличился Фред, а «волки» ответили мячом Жоау Моутинью.

В других матчах игрового дня «Фулхэм» сыграл вничью с «Уотфордом» (1:1), «Бёрнли» разгромил «Борнмут» (4:0), «Кристал Пэлас» завершил вничью матч с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0), а «Лестер Сити» победил «Хаддерсфилд Таун» (3:1).

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон впервые после операции посетил домашний стадион клуба «Олд Траффорд».