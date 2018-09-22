Уткин высказался об участии Глушакова и Ещенко в матче молодёжного первенства РПЛ

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал участие полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко в матче молодёжного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Спартак» зачем-то объяснял игру Глушакова и Ещенко за молодёжку. На кой — тут всё ясно, пацаны учили мужиков пользоваться «инстой». Забегание в Instagram», — написал Уткин в своём Twitter.

Спартак зачем-то объяснял игру Глушакова и Ещенко за молодежку; на кой - тут все ясно, пацаны учили мужиков пользоваться инстой. Забегание в инстаграм. — Василий Уткин (@radioutkin) 22 сентября 2018 г.

Ещенко и Глушаков были отстранены от тренировок с основной командой «Спартака».

Ранее в «Спартаке» объяснили участие Глушакова и Ещенко в матче молодёжного первенства РПЛ с ЦСКА.