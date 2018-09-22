Уткин высказался об участии Глушакова и Ещенко в матче молодёжного первенства РПЛ

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Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал участие полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко в матче молодёжного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Уткин высказался об участии Глушакова и Ещенко в матче молодёжного первенства РПЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Спартак» зачем-то объяснял игру Глушакова и Ещенко за молодёжку. На кой — тут всё ясно, пацаны учили мужиков пользоваться «инстой». Забегание в Instagram», — написал Уткин в своём Twitter.

Ещенко и Глушаков были отстранены от тренировок с основной командой «Спартака».

Ранее в «Спартаке» объяснили участие Глушакова и Ещенко в матче молодёжного первенства РПЛ с ЦСКА.

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