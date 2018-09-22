Уткин высказался об участии Глушакова и Ещенко в матче молодёжного первенства РПЛ
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Спартак» зачем-то объяснял игру Глушакова и Ещенко за молодёжку. На кой — тут всё ясно, пацаны учили мужиков пользоваться «инстой». Забегание в Instagram», — написал Уткин в своём Twitter.
Спартак зачем-то объяснял игру Глушакова и Ещенко за молодежку; на кой - тут все ясно, пацаны учили мужиков пользоваться инстой. Забегание в инстаграм.— Василий Уткин (@radioutkin) 22 сентября 2018 г.
Ещенко и Глушаков были отстранены от тренировок с основной командой «Спартака».
Ранее в «Спартаке» объяснили участие Глушакова и Ещенко в матче молодёжного первенства РПЛ с ЦСКА.