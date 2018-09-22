Житник рассказал о перспективах хоккеиста Шумакова в НХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею Алексей Житник рассказал о перспективах нападающего Сергея Шумакова закрепиться в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».

Он удивился, что россиянин смог отказаться от гарантированного контракта в ЦСКА и поехал на двустороннее соглашение в клуб НХЛ.

«Очевидно, что Шумаков терпит серьёзные финансовые убытки, рискует он и в игровом плане: можно остаться в АХЛ на весь сезон и, по сути, его потерять», — цитирует Житника Russia-Hockey.

Эксперт отметил, что двусторонний контракт поможет Шумакову выкладываться по полной, чтобы иметь возможность играть в основной команде «Вашингтона».

«Из-за двустороннего контракта Шумаков, образно говоря, является хромой уткой — при прочих равных условиях в фарм-клуб в АХЛ отправят его, а не игрока с односторонним договором. С другой стороны, в этом большой плюс Шумакова: он изначально предельно мотивирован и готов к тому, что придётся выживать в каждом матче», — заявил Житник.

Он добавил, что отсутствие возможности возвращения в КХЛ поможет Шумакову мобилизоваться в борьбе за место в основном составе своего нового клуба.

Ранее действующий чемпион НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» уступил в предсезонном матче на выезде клубу «Каролина Харрикейнз» со счётом 1:5.