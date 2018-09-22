Глушаков и Ещенко сыграют за молодёжный состав «Спартака» против ЦСКА

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Отстранённые от тренировок с основной командой «Спартака» полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко сыграют за молодёжный состав в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Глушаков и Ещенко сыграют за молодёжный состав «Спартака» против ЦСКА
  • РИА Новости

Матч пройдёт на стадионе «Октябрь» в Москве, начало — в 14:00.

Ранее экс-форвард «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов дал оценку отстранению футболистов московского «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основной командой.

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