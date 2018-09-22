Загитова заявила об отсутствии звёздной болезни после Олимпиады

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об изменении своего отношения к спорту в связи с возрастом.

«С возрастом я становлюсь более серьёзной, уделяю больше внимания разным вещам, в том числе еде. Например, когда во время тренировки тренер говорит мне, что я должна выполнить три прыжка, я не могу не сделать этого», — цитирует Загитову пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Россиянка отметила, что подходит ко многим вещам с большей ответственностью. Она сказала, что после победы на Олипийских играх многое изменилось.

«Но я не хочу, чтобы люди думали, что у меня появилась звёздная болезнь. Этого не произошло. Я стараюсь быть спокойным обычным человеком», — заключила Загитова.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова примет участие в турнире Nebelhorn Trophy, который пройдёт в немецком Оберстдорфе.