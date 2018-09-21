Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Заварзина примет участие в соревнованиях по триатлону

Короткая ссылка
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года российская сноубордистка Алёна Заварзина, недавно завершившая спортивную карьеру, примет участие в международных соревнованиях по триатлону, которые пройдут 22 сентября в Сочи.
Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Заварзина примет участие в соревнованиях по триатлону
  • РИА Новости

«Раньше у меня не было шанса поучаствовать в триатлоне, несмотря на предложения, так как я всё время находилась на сборах. Какой-то специальной подготовки или опыта выступлений у меня нет. Но когда я могу — катаюсь на велосипеде, поэтому и приняла решение посоревноваться в эстафете», — приводит слова спортсменки «Московский комсомолец».

Она также не исключила, что в будущем попробует пройти полную дистанцию.

«Естественно, для этого мне потребуется какое-то время потренироваться. Сейчас же я просто хотела бы принять участие в этом мероприятии», — добавила Заварзина.

Ранее российская сноубордистка Заварзина объявила о завершении спортивной карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить