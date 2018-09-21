Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Заварзина примет участие в соревнованиях по триатлону

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года российская сноубордистка Алёна Заварзина, недавно завершившая спортивную карьеру, примет участие в международных соревнованиях по триатлону, которые пройдут 22 сентября в Сочи.

«Раньше у меня не было шанса поучаствовать в триатлоне, несмотря на предложения, так как я всё время находилась на сборах. Какой-то специальной подготовки или опыта выступлений у меня нет. Но когда я могу — катаюсь на велосипеде, поэтому и приняла решение посоревноваться в эстафете», — приводит слова спортсменки «Московский комсомолец».

Она также не исключила, что в будущем попробует пройти полную дистанцию.

«Естественно, для этого мне потребуется какое-то время потренироваться. Сейчас же я просто хотела бы принять участие в этом мероприятии», — добавила Заварзина.

Ранее российская сноубордистка Заварзина объявила о завершении спортивной карьеры.