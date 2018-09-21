Джилардино завершил профессиональную карьеру

Бывший нападающий сборной Италии по футболу Альберто Джилардино объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Отмечается, что итальянец намерен стать тренером.

За свою карьеру Джилардино играл за такие клубы, как «Верона», «Парма», «Милан», «Фиорентина», «Дженоа». Последней командой 36-летнего форварда была «Специя», выступающая в Серии B.

В его активе победа в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира в составе «Милана»

Вместе со сборной Италии в 2006 году он стал чемпионом мира. Всего на его счету 19 голов в 56 матчах за «скуадра адзурру».

Ранее «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Серхио Агуэро.