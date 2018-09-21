СМИ: Контракт Макгрегора с UFC рассчитан на шесть боёв

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Новый контракт между ирландским бойцом Конором Макгрегором и Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) рассчитан на шесть поединков.
СМИ: Контракт Макгрегора с UFC рассчитан на шесть боёв
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на слова главы организации Даны Уайта.

Последний на данный момент бой Макгрегора в UFC состоялся ещё в 2016 году, из-за чего он был лишён титула чемпиона в лёгком весе. С тех пор он не выходил в октагон, но успел провести боксёрский поединок и проиграть непобедимому экс-чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру, а также избежать тюремного заключения за нападение на автобус с участниками турнира UFC 223.

Следующий поединок ирландец проведёт с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

В послужном списке Макгрегора 24 боя, в 21 из которых он одержал победу и трижды потерпел поражение.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Макгрегор провели дуэль взглядов.

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