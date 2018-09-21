Семак считает, что матч «Зенита» и «Копенгагена» был равным

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру своих подопечных в гостевом матче против датского «Копенгагена», который завершился вничью.

«Как и говорили перед игрой — группа ровная. Вот и игра — ровная. В первом тайме не очень хорошо смотрелись. Во втором — лучше. Могли забить, но не удалось. Результат по игре», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также ответил на вопрос о жёлтых карточках Артёма Дзюбы и Клаудио Маркизио.

«Это игра. Карточка Маркизио — не эмоции, а срыв атаки, он правильно поступил. Дзюба получил необязательную жёлтую, но его можно понять», — добавил Семак.

Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы.

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