Семак считает, что матч «Зенита» и «Копенгагена» был равным
«Как и говорили перед игрой — группа ровная. Вот и игра — ровная. В первом тайме не очень хорошо смотрелись. Во втором — лучше. Могли забить, но не удалось. Результат по игре», — цитирует специалиста «Чемпионат».
Он также ответил на вопрос о жёлтых карточках Артёма Дзюбы и Клаудио Маркизио.
«Это игра. Карточка Маркизио — не эмоции, а срыв атаки, он правильно поступил. Дзюба получил необязательную жёлтую, но его можно понять», — добавил Семак.
Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы.