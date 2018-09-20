Каррера прокомментировал поражение «Спартака» в матче Лиги Европы с «Рапидом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение своих подопечных в гостевом матче Лиги Европы с австрийским «Рапидом».

«У соперника не было много моментов. Мы смогли сдержать его игру. Жаль, что сами ошибались в последних передачах. В ином случае счёт мог бы оказаться другим. «Рапид» забил два мяча после наших ошибок. Вот и всё», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Он также порассуждал о том, насколько сильно сказываются на красно-белых потери Квинси Промеса и Луиса Адриано.

«Они особенно важны в фазе атаки. Квинси больше нет с нами, а Адриано дисквалифицирован. Мы пытаемся подобрать тех, кто больше подходит для этой работы», — добавил Каррера.

Матч «Рапид» — «Спартак» завершился со счётом 2:0 в пользу австрийского коллектива.

Ранее «Спартак» потерпел поражение от «Рапида» в матче Лиги Европы.