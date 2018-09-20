СКА разгромил московское «Динамо» в матче КХЛ

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Санкт-петербургский клуб СКА одержал разгромную победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА разгромил московское «Динамо» в матче КХЛ
  • © РИА Новости

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе армейцев шайбы забрасывали Патрик Херсли, Виктор Тихонов, Александр Барабанов и Алексей Кручинин.

В следующем матче СКА встретится с ярославским «Локомотивом», а «Динамо» — с одноклубниками из Минска.

В других противостояниях игрового дня КХЛ «Локомотив» одолел подольский «Витязь» (4:3), а череповецкая «Северсталь» уступила минскому «Динамо» (1:4).

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