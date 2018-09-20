Колосков высказался о выступлении «Локомотива» и ЦСКА в Лиге чемпионов

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о выступлении «Локомотива» и ЦСКА в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Колосков высказался о выступлении «Локомотива» и ЦСКА в Лиге чемпионов
  • РИА Новости

«ЦСКА — команда с очень хорошим потенциалом. Самое главное, знаете, что смотрел «Локомотив» накануне, хотелось выключить телевизор, а здесь, несмотря на то что проигрывали 0:2, был убеждён, что ЦСКА отыграется», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

ЦСКА сыграл вничью 2:2 с чешской «Викторией», а «Локомотив» потерпел разгромное поражение от турецкого «Галатасарая» со счётом 0:3.

Ранее сообщалось, что сборная России поздравила Фёдора Чалова с дебютным голом в Лиге чемпионов.

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