Колосков высказался о выступлении «Локомотива» и ЦСКА в Лиге чемпионов
- РИА Новости
«ЦСКА — команда с очень хорошим потенциалом. Самое главное, знаете, что смотрел «Локомотив» накануне, хотелось выключить телевизор, а здесь, несмотря на то что проигрывали 0:2, был убеждён, что ЦСКА отыграется», — приводит слова Колоскова РИА Новости.
ЦСКА сыграл вничью 2:2 с чешской «Викторией», а «Локомотив» потерпел разгромное поражение от турецкого «Галатасарая» со счётом 0:3.
Ранее сообщалось, что сборная России поздравила Фёдора Чалова с дебютным голом в Лиге чемпионов.