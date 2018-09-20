СМИ: Режиссёр «Чёрной пантеры» снимет комедийный фильм о баскетболе с участием Леброна Джеймса
- globallookpress.com
Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что заинтересованность в сотрудничестве с Куглером выразил непосредственно Джеймс, рассматривавший возможность своего участия в съёмках «Космического джема — 2» в течение пяти лет.
Работа над фильмом, по предварительной информации, начнётся после того, как Джеймс завершит выступления за «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2018/19.
Оригинальный «Космический джем», повествующий о приключениях легенды НБА Майкла Джордана, был снят в 1996 году режиссёром Джо Питкой и собрал в прокате более $230 млн при бюджете в $80 млн.
Ранее сообщалось, что владелец клуба НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан пожертвует $10 млн на благотворительность в качестве компенсации за многочисленные факты сексизма и нарушения прав женщин в принадлежащей ему организации.