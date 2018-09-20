СМИ: Режиссёр «Чёрной пантеры» снимет комедийный фильм о баскетболе с участием Леброна Джеймса

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Режиссёр киноленты «Чёрная пантера» Райан Куглер был приглашён для работы над второй частью комедийного фильма о баскетболе «Космический джем», одну из главных ролей в котором сыграет трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс.
СМИ: Режиссёр «Чёрной пантеры» снимет комедийный фильм о баскетболе с участием Леброна Джеймса
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что заинтересованность в сотрудничестве с Куглером выразил непосредственно Джеймс, рассматривавший возможность своего участия в съёмках «Космического джема — 2» в течение пяти лет.

Работа над фильмом, по предварительной информации, начнётся после того, как Джеймс завершит выступления за «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2018/19.

Оригинальный «Космический джем», повествующий о приключениях легенды НБА Майкла Джордана, был снят в 1996 году режиссёром Джо Питкой и собрал в прокате более $230 млн при бюджете в $80 млн.

Ранее сообщалось, что владелец клуба НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан пожертвует $10 млн на благотворительность в качестве компенсации за многочисленные факты сексизма и нарушения прав женщин в принадлежащей ему организации.

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