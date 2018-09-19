Канадский теннисист Шаповалов заявил, что ощущает себя русским

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Канадский теннисист Денис Шаповалов сказал, что во время победного матча турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) в Санкт-Петербурге с испанцем Адрианом Менендес-Масейрасом почувствовал себя дома.

«Чувствую себя русским: родители моих родителей из Питера, так что моя кровь отсюда. Я чувствовал себя почти как дома и как за меня все болели сегодня. Так что огромное спасибо публике», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

Он также посчитал, что очень хорошо сыграл против испанца. 

«Был трудный матч, но я сдержал себя. Особенно в первом сете, когда была борьба. И потом второй сет я начал очень хорошо, и так всё продолжилось», — добавил Шаповалов.

Канадец одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 6:2 и теперь сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Ранее Южный вышел во второй круг турнира АТР в Санкт-Петербурге.

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