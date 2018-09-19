Головин занимается в общей группе игроков «Монако» перед игрой с «Нимом»

Полузащитник сборной России по футболу и «Монако» Александр Головин тренируется в общей группе игроков коллектива из Монте-Карло перед матчем шестого тура чемпионата Франции с «Нимом».

Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

Головин недавно восстановился после травмы голеностопа, полученной на одной из первых тренировок в «Монако».

Матч между «Монако» и «Нимом» состоится 21 сентября на стадионе «Луи II».

Ранее главный тренер «Монако» оценил шансы Головина сыграть в матче шестого тура чемпионата Франции с «Нимом».