Головин занимается в общей группе игроков «Монако» перед игрой с «Нимом»
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Об этом сообщает пресс-служба монегасков.
Le communiqué médical avant #ASMNOhttps://t.co/SoHXEeDWfk— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 19 сентября 2018 г.
Головин недавно восстановился после травмы голеностопа, полученной на одной из первых тренировок в «Монако».
Матч между «Монако» и «Нимом» состоится 21 сентября на стадионе «Луи II».
Ранее главный тренер «Монако» оценил шансы Головина сыграть в матче шестого тура чемпионата Франции с «Нимом».