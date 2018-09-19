Павлюченко не верит, что Сёмин сможет наладить игру «Локомотива» в ЛЧ

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко прокомментировал поражение московского «Локомотива» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем».

«Никаких впечатлений игра не оставила. Хотя у «Локомотива» были хорошие моменты. Если бы железнодорожники их реализовали, то всё могло сложиться по-другому. Второй пропущенный гол — грубая ошибка Гилерме, на мой взгляд. Я не понял, почему в стенке стояли четыре человека. Обычно при розыгрыше стандарта с такой позиции в стенке стоят пять или шесть футболистов. И мяч пролетел ровно в том месте, где бы мог стоять игрок красно-зелёных», — приводит слова экс-форварда национальной команды телеканал «Матч ТВ».

Он также выразил сомнения, что наставник железнодорожников Юрий Сёмин наладит игру «Локомотива» в главном европейском клубном турнире.

«Верю, что в чемпионате России что-то изменится, в Лиге чемпионов — нет. Хотя у «Локомотива» такая группа, что из неё можно выходить. Но мне мало в это верится. РПЛ — продолжительный турнир, а в ЛЧ необходимо решать всё здесь и сейчас. Нет времени на исправление», — сказал Павлюченко.

В первом туре ЛЧ «Локомотив» на выезде проиграл «Галатасараю» со счётом 0:3.

Ранее Геркус сказал, что разгромное поражение от «Галатасарая» сильно бьёт по амбициям «Локомотива».