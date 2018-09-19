Жена Глушакова рассказала о причинах развода с мужем

Жена капитана московского футбольного клуба «Спартак» Дениса Глушакова Дарья рассказала, почему подала заявление на развод с мужем.

«Наш брак подошёл к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась на этот шаг в конце августа этого года, когда застала его с любовницей перед матчем с «Динамо», — приводит слова супруги игрока красно-белых kp.ru.

Она также сказала, что изначально планировала не предавать огласке их развод.

«У нас была счастливая семья. Подрастают две замечательные дочки — Лера и Саша. Но, к сожалению, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала», — добавила Дарья Глушакова.

Напомним, что жена полузащитника подала заявление на развод.

Ранее адвокат рассказал, почему Глушаков решил развестись с женой.