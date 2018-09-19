Адвокат рассказал, почему Глушаков решил развестись с женой

Адвокат Марина Дубровская рассказала об обращении к ней капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова, который решил развестись со своей женой — Дарьей Глушаковой.

«Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей. Они разъехались, перестали жить вместе. Но после этого начались постоянные провокации со стороны Дарьи. Мы готовы договариваться по поводу имущества и по поводу детей. Тем не менее Дарья на диалог не идёт», — приводит слова адвоката Super.

По её словам, футболист узнал об измене супруги, но хотел разойтись мирно и цивилизованно.

«Денис — хороший отец, любит своих детей. Дарье же не хочется, чтобы история о том, как она изменяла мужу, получила огласку при бракоразводном процессе», — добавила Дубровская.

Ранее сообщалось, что жена Глушакова подала заявление на развод.