Жена Глушакова подала заявление на развод
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«В суде зарегистрирован иск Глушаковой Дарьи Александровны к Глушакову Денису Борисовичу о расторжении брака, определении места жительства ребёнка с матерью и взыскании алиментов на ребёнка, а также взыскании алиментов на мать до достижения ребёнком трёхлетнего возраста», — цитирует слова АГН «Москва».
Она добавила, что тема раздела имущества супругов не поднималась в исковом заявлении. Слушания по делу запланированы на 24 сентября.
У семьи Глушаковых двое общих детей — дочери Валерия и Александра.
Ранее прославленный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сообщил, что Денис Глушаков возглавляет бунт против тренера Массимо Карреры.