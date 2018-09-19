Жена Глушакова подала заявление на развод

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Пресс-секретарь Никулинского суда Людмила Коснырева сообщила, что Дарья Глушакова, жена капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова, подала заявление на развод и взыскание алиментов.
Жена Глушакова подала заявление на развод
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«В суде зарегистрирован иск Глушаковой Дарьи Александровны к Глушакову Денису Борисовичу о расторжении брака, определении места жительства ребёнка с матерью и взыскании алиментов на ребёнка, а также взыскании алиментов на мать до достижения ребёнком трёхлетнего возраста», — цитирует слова АГН «Москва».

Она добавила, что тема раздела имущества супругов не поднималась в исковом заявлении. Слушания по делу запланированы на 24 сентября.

У семьи Глушаковых двое общих детей — дочери Валерия и Александра.

Ранее прославленный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сообщил, что Денис Глушаков возглавляет бунт против тренера Массимо Карреры.

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