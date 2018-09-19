Умерла первый мастер спорта СССР по художественной гимнастике Назмутдинова

Первый мастер спорта СССР в истории художественной гимнастики Лилия Назмутдинова умерла в возрасте 82 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Свердловской области.

15-кратная чемпионка СССР и 12-кратная чемпионка России Лилия Назмутдинова скончалась после продолжительной болезни. Прощание с прославленной спортсменкой пройдёт в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта 22 сентября, начало — в 10:00.

Ранее пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу россиянка Диана Каратеева погибла в возрасте 23 лет в своём доме в Абакане.