Умерла первый мастер спорта СССР по художественной гимнастике Назмутдинова

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Первый мастер спорта СССР в истории художественной гимнастики Лилия Назмутдинова умерла в возрасте 82 лет.
Умерла первый мастер спорта СССР по художественной гимнастике Назмутдинова
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Свердловской области. 

15-кратная чемпионка СССР и 12-кратная чемпионка России Лилия Назмутдинова скончалась после продолжительной болезни. Прощание с прославленной спортсменкой пройдёт в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта 22 сентября, начало — в 10:00.

Ранее пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу россиянка Диана Каратеева погибла в возрасте 23 лет в своём доме в Абакане.

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