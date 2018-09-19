Призывавшая отстранить Россию от ОИ биатлонистка Коукалова снялась в фильме «Террористка»

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова сообщила, что приняла участие в съёмках фильма под названием «Террористка».

«Благодаря съёмочной группе картины «Террористка» я смогла за один день узнать, каково это — снимать фильм. Это был большой опыт. Я восхищена тем, как надо работать на съёмках. Люди со стороны этого даже не представляют», — написала Коукалова в Facebook.

Двукратная чемпионка мира пропустила прошлый сезон из-за проблем со здоровьем и рискует пропустить наступающий.

Коукалова ранее заявила, что представлено достаточно доказательств того, что в России существует система государственной поддержки допинга, и призывала отстранить Россию от Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Ранее известный российский режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов выразил желание реализовать проект, который задумывал погибший казахстанский фигурист Денис Тен.