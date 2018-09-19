Призывавшая отстранить Россию от ОИ биатлонистка Коукалова снялась в фильме «Террористка»
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«Благодаря съёмочной группе картины «Террористка» я смогла за один день узнать, каково это — снимать фильм. Это был большой опыт. Я восхищена тем, как надо работать на съёмках. Люди со стороны этого даже не представляют», — написала Коукалова в Facebook.
Двукратная чемпионка мира пропустила прошлый сезон из-за проблем со здоровьем и рискует пропустить наступающий.
Коукалова ранее заявила, что представлено достаточно доказательств того, что в России существует система государственной поддержки допинга, и призывала отстранить Россию от Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Ранее известный российский режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов выразил желание реализовать проект, который задумывал погибший казахстанский фигурист Денис Тен.