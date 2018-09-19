Экс-футболист ЦСКА Рахимич считает потери Магнуссона и Абеля Эрнандеса значимыми перед матчем с «Викторией»

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Экс-полузащитник московского ЦСКА Элвер Рахимич рассказал о важности для армейского клуба футболистов Хёрдура Магнуссона и Абеля Эрнандеса, которые пропустят из-за травм матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией».
Экс-футболист ЦСКА Рахимич считает потери Магнуссона и Абеля Эрнандеса значимыми перед матчем с «Викторией»
  • РИА Новости

«Безусловно, потери Магнуссона и Абеля очень значимы для ЦСКА. Вообще, травма любого футболиста — серьёзная проблема для армейцев. Будем надеяться, что тренерский штаб придумает, как восполнить потери», — цитирует Рахимича «Известия».

В качестве положительной новости он отметил возвращение из лазарета российских футболистов — защитника Георгия Щенникова и полузащитника Алана Дзагоева.

Ранее тренер ЦСКА Александр Ермакович рассказал, в чём преимущество «Виктории» перед «Реалом» и «Ромой». 

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