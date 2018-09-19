СМИ сообщили, что Непомнящий покинул пост главного тренера клуба ФНЛ «Балтика»

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Известный российский специалист Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика».
СМИ сообщили, что Непомнящий покинул пост главного тренера клуба ФНЛ «Балтика»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

Прекращение сотрудничества между 75-летним Непомнящим и коллективом из Калининграда вызвано его слабыми результатами на старте сезона. В 11 турах чемпионата ФНЛ «Балтика» набрала десять очков и занимает 16-ю строчку турнирной таблицы.

Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера «Балтики» будет Валерий Климов, входивший в штаб Непомнящего.

Ранее в профсоюзе футболистов рассказали, что у «Балтики» имеется задолженность по зарплате перед футболистами за прошлый сезон.

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