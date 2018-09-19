СМИ сообщили, что Непомнящий покинул пост главного тренера клуба ФНЛ «Балтика»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика».

Об этом сообщает «Чемпионат».

Прекращение сотрудничества между 75-летним Непомнящим и коллективом из Калининграда вызвано его слабыми результатами на старте сезона. В 11 турах чемпионата ФНЛ «Балтика» набрала десять очков и занимает 16-ю строчку турнирной таблицы.

Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера «Балтики» будет Валерий Климов, входивший в штаб Непомнящего.

Ранее в профсоюзе футболистов рассказали, что у «Балтики» имеется задолженность по зарплате перед футболистами за прошлый сезон.