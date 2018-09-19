В «Вегасе» объяснили, почему Шипачёву не удалось заиграть в НХЛ
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«Вадим приехал в НХЛ, но не был готов играть. У него не было преданности команде», — цитирует функционера канадское издание RDS.
По словам Макфи, руководство «Голден Найтс» поддержало его решение отправить Шипачёва, заключившего с клубом двухлетнее соглашение на общую сумму $9 млн, в Американскую хоккейную лигу (АХЛ).
«Это сообщение предназначалось всем. Независимо от своего статуса вы должны быть готовы к тяжёлой конкуренции и играть на команду. В противном случае у нас не будет на вас времени», — добавил менеджер «Вегаса».
Ранее Шипачёв рассказал, что забыл прошлый сезон, как страшный сон.