В «Вегасе» объяснили, почему Шипачёву не удалось заиграть в НХЛ

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи объяснил, почему на старте сезона-2017/18 «рыцари» приняли решение расстаться с российским нападающим Вадимом Шипачёвым.

«Вадим приехал в НХЛ, но не был готов играть. У него не было преданности команде», — цитирует функционера канадское издание RDS.

По словам Макфи, руководство «Голден Найтс» поддержало его решение отправить Шипачёва, заключившего с клубом двухлетнее соглашение на общую сумму $9 млн, в Американскую хоккейную лигу (АХЛ).

«Это сообщение предназначалось всем. Независимо от своего статуса вы должны быть готовы к тяжёлой конкуренции и играть на команду. В противном случае у нас не будет на вас времени», — добавил менеджер «Вегаса».

Ранее Шипачёв рассказал, что забыл прошлый сезон, как страшный сон.