Нигматуллин считает неправильным отстранение Ещенко и Глушакова
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- РИА Новости
«Футбол — это игра мячом на зелёном поле. Отстранение от тренировок из-за каких-то действий в сотовом телефоне — это, конечно, неправильно. Но могу понять и ту и другую сторону. Каррера опасается саботажа, а игроки хотят играть в основном составе», — заявил Нигматуллин в разговоре с RT.
Он также добавил, что ситуация преувеличена с помощью СМИ, от которой в выигрыше остался актёр Дмитрий Назаров.
«Думаю, вообще вся эта история раздута, больше всего от неё выиграл замечательный актёр Дмитрий Назаров», — сказал Нигматуллин.
Ранее известный российский футболист и тренер Валерий Гладилин прокомментировал отстранение игроков московского «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основной командой.