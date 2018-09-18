Нигматуллин считает неправильным отстранение Ещенко и Глушакова

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин считает неправильным отстранение игроков московского «Спартака» Андрея Ещенко и Дениса Глушакова после лайка поста актёра Дмитрия Назарова с критикой в стихотворной форме тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Футбол — это игра мячом на зелёном поле. Отстранение от тренировок из-за каких-то действий в сотовом телефоне — это, конечно, неправильно. Но могу понять и ту и другую сторону. Каррера опасается саботажа, а игроки хотят играть в основном составе», — заявил Нигматуллин в разговоре с RT.

Он также добавил, что ситуация преувеличена с помощью СМИ, от которой в выигрыше остался актёр Дмитрий Назаров.

«Думаю, вообще вся эта история раздута, больше всего от неё выиграл замечательный актёр Дмитрий Назаров», — сказал Нигматуллин.

Ранее известный российский футболист и тренер Валерий Гладилин прокомментировал отстранение игроков московского «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основной командой.