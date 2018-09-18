Мацуев: раньше люди обсуждали футбол, а не шелуху в виде лайков

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Известный пианист и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев высказал своё отношение к ситуации вокруг футболистов Андрея Ещенко и Дениса Глушакова, которые лайкнули пост актёра Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.
Мацуев: раньше люди обсуждали футбол, а не шелуху в виде лайков
  • РИА Новости

«Чем был хорош футбол 20—25 лет назад — мы обсуждали именно футбол, а не шелуху. Сейчас мы говорим о лайке футболиста актёру. Я не вижу смысла раздувать эту тему», — приводит слова Мацуева «Чемпионат».

Он также сказал, что высказывание своей точки зрения является личным делом каждого. По мнению пианиста, Назаров имеет право на свою точку зрения, так как видно, что он переживает за команду. Он заверил, что в случае победы в матче Лиги Европы и в дерби с ЦСКА люди забудут все негативные моменты.

Ранее Дмитрий Назаров прокомментировал критику в свой адрес за стихотворение, где он сравнил тренера красно-белых Массимо Карреру с гусём.

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