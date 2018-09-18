«Формула-1» продала спонсорские права букмекерским конторам за $100 млн

Компания Liberty Media, управляющая «Формулой-1», разрешила букмекерским конторам становиться спонсорами гоночной серии.

Об этом сообщает Financial Times.

В результате заключённой с маркетинговой компанией Interregional Sports Group сделки «Формула-1» заработает больше $100 млн.

Ранее Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура.