«Формула-1» продала спонсорские права букмекерским конторам за $100 млн
Компания Liberty Media, управляющая «Формулой-1», разрешила букмекерским конторам становиться спонсорами гоночной серии.
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Об этом сообщает Financial Times.
В результате заключённой с маркетинговой компанией Interregional Sports Group сделки «Формула-1» заработает больше $100 млн.
Ранее Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура.
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