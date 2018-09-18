Чесноков: Шарапова готова к созданию семьи

Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков предположил, что Мария Шарапова может задумываться о создании семьи и рождении ребёнка.

«Думаю, каждая теннисистка в какой-то момент готова создать семью. Но вспомните Викторию Азаренко. Когда белоруска забеременела, она находилась в топе, а теперь возвращение на корт даётся ей очень непросто. Вдобавок Виктория судилась с отцом ребёнка. Подобные события не могут не сказаться на карьере. Но есть пример Серены Уильямс, которая после рождения дочери умудрилась дважды добраться до финалов турниров Большого шлема. Это по-настоящему феерический результат. А ведь ей уже 36 лет! Серена — потрясающий атлет, хотя вокруг неё ходит немало сомнительных историй с терапевтическими исключениями», — заявил Чесноков в интервью RT.

Ранее специалист прокомментировал досрочное завершение Шараповой сезона.