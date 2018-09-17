Российская теннисистка Павлюченкова обыграла белоруску Саснович в первом круге турнира в Токио
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В матче первого круга россиянка обыграла белоруску Александру Саснович со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
Во втором круге Павлюченкова сыграет против представительницы Франции Каролин Гарсии.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что первая ракетка России Карен Хачанов получит уайлд-кард от организаторов на выступление в Кубке Кремля.