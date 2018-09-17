Российская теннисистка Павлюченкова обыграла белоруску Саснович в первом круге турнира в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

©AFP7/ZUMAPRESS.com

globallookpress.com

В матче первого круга россиянка обыграла белоруску Александру Саснович со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Во втором круге Павлюченкова сыграет против представительницы Франции Каролин Гарсии. Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что первая ракетка России Карен Хачанов получит уайлд-кард от организаторов на выступление в Кубке Кремля.