Российская теннисистка Павлюченкова обыграла белоруску Саснович в первом круге турнира в Токио

Короткая ссылка
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.
Российская теннисистка Павлюченкова обыграла белоруску Саснович в первом круге турнира в Токио
  • ©AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В матче первого круга россиянка обыграла белоруску Александру Саснович со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Во втором круге Павлюченкова сыграет против представительницы Франции Каролин Гарсии.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что первая ракетка России Карен Хачанов получит уайлд-кард от организаторов на выступление в Кубке Кремля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить