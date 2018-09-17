Хачанов получит уайлд-кард на турнир Кубка Кремля

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что первая ракетка России Карен Хачанов получит уайлд-кард от организаторов на выступление в Кубке Кремля.
Хачанов получит уайлд-кард на турнир Кубка Кремля
  • Reuters

«Долгое время велись переговоры с агентами и не удавалось договориться, но сам Карен проявил желание сыграть. Агенты совместно с его дядей помогли урегулировать отношения с менеджерами, и мы будем рады предоставить ему уайлд-кард в основную сетку Кубка Кремля», — цитирует Тарпищева пресс-служба турнира на сайте

Кубок Кремля пройдёт в Москве с 16 по 23 октября в спорткомплексе «Олимпийский».

Ранее Шамиль Тарпищев сообщил, что россиянка Мария Шарапова подала заявку на участие в Кубке Кремля 2018 года, который пройдёт в Москве.

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