Виктор Ан обратился с открытым письмом к болельщикам и команде

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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан написал открытое письмо, адресованное российским болельщикам и команде.
Виктор Ан обратился с открытым письмом к болельщикам и команде
  • РИА Новости

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и верил в меня на протяжении тех лет, которые я выступал за сборную России... Надеюсь, что у команды всё будет хорошо, и я желаю ребятам добиться высоких результатов», — приводит выдержки из письма пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР) в Instagram.

Он добавил, что вместе с партнёрами по команде прошёл тяжёлый путь, который принёс много положительных и счастливых моментов. В составе сборной России Ан выиграл три золотые медали на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Ранее президент СКР Алексей Кравцов прокомментировал решение шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана отклонить предложение о работе тренером в российской сборной.

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