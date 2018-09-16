Британский велогонщик Йейтс стал победителем «Вуэльты»
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Йейтс преодолел 21 этап, общая дистанция которых составила 3249 км, за 82 часа 5 минут 58 секунд.
Второе место занял испанец Энрик Мас из Quick-Step Floors. Его отставание от победителя составило 1 минуту 46 секунд.
Тройку замкнул колумбиец Мигель Анхель Лопес из Astana Pro Team с отставанием в 2 минуты 4 секунды.
Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин занял по итогам гонки 20-е место, проиграв победителю 51 минуту 36 секунд. Его партнёр по команде, Павел Кочетков, занял 54-е место.
Для Йейтса это первая победа на гонке Гран-тура. Прежде он лишь выигрывал отдельные этапы на «Джиро д’Италия» и «Вуэльте», а также молодёжную классификацию «Тур де Франс» 2017 года.
Ранее сообщалось, что итальянский спринтер Элиа Вивиани выиграл заключительный этап «Вуэльты-2018».