Британский велогонщик Йейтс стал победителем «Вуэльты»

Британец Саймон Йейтс, выступающий за команду Mitchelton-Scott, стал победителем генеральной классификации престижной веломногодневки «Вуэльта».

Йейтс преодолел 21 этап, общая дистанция которых составила 3249 км, за 82 часа 5 минут 58 секунд.

Второе место занял испанец Энрик Мас из Quick-Step Floors. Его отставание от победителя составило 1 минуту 46 секунд.

Тройку замкнул колумбиец Мигель Анхель Лопес из Astana Pro Team с отставанием в 2 минуты 4 секунды.

Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин занял по итогам гонки 20-е место, проиграв победителю 51 минуту 36 секунд. Его партнёр по команде, Павел Кочетков, занял 54-е место.

Для Йейтса это первая победа на гонке Гран-тура. Прежде он лишь выигрывал отдельные этапы на «Джиро д’Италия» и «Вуэльте», а также молодёжную классификацию «Тур де Франс» 2017 года.

Ранее сообщалось, что итальянский спринтер Элиа Вивиани выиграл заключительный этап «Вуэльты-2018».