Итальянский спринтер Вивиани выиграл заключительный этап «Вуэльты-2018»
- globallookpress.com
В финишном створе Вивиани опередил словака Петера Сагана из Bora-Hansgrohe и своего соотечественника Джакомо Ниццоло, представляющего Trek-Segafredo.
Результаты 21-го этапа «Вуэльты» не оказали существенного влияния на генеральную классификацию гонки. Её победителем стал британец Саймон Йейтс из австралийского проекта Mitchelton-Scott, впервые в профессиональной карьере выигравший одну из трёхнедельных гонок мирового тура.
Ранее сообщалось, что испанец Энрик Мас, выступающий за команду Quick-Step Floors, выиграл 20-й этап «Вуэльты».