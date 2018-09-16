Итальянский спринтер Вивиани выиграл заключительный этап «Вуэльты-2018»

Итальянец Элиа Вивиани, представляющий бельгийскую команду Quick-Step Floors, стал победителем заключительного, 21-го этапа престижной велогонки «Вуэльта» с финишем в Мадриде.

В финишном створе Вивиани опередил словака Петера Сагана из Bora-Hansgrohe и своего соотечественника Джакомо Ниццоло, представляющего Trek-Segafredo.

Результаты 21-го этапа «Вуэльты» не оказали существенного влияния на генеральную классификацию гонки. Её победителем стал британец Саймон Йейтс из австралийского проекта Mitchelton-Scott, впервые в профессиональной карьере выигравший одну из трёхнедельных гонок мирового тура.

Ранее сообщалось, что испанец Энрик Мас, выступающий за команду Quick-Step Floors, выиграл 20-й этап «Вуэльты».