Итальянский спринтер Вивиани выиграл заключительный этап «Вуэльты-2018»

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Итальянец Элиа Вивиани, представляющий бельгийскую команду Quick-Step Floors, стал победителем заключительного, 21-го этапа престижной велогонки «Вуэльта» с финишем в Мадриде.
Итальянский спринтер Вивиани выиграл заключительный этап «Вуэльты-2018»
  • globallookpress.com

В финишном створе Вивиани опередил словака Петера Сагана из Bora-Hansgrohe и своего соотечественника Джакомо Ниццоло, представляющего Trek-Segafredo.

Результаты 21-го этапа «Вуэльты» не оказали существенного влияния на генеральную классификацию гонки. Её победителем стал британец Саймон Йейтс из австралийского проекта Mitchelton-Scott, впервые в профессиональной карьере выигравший одну из трёхнедельных гонок мирового тура.

Ранее сообщалось, что испанец Энрик Мас, выступающий за команду Quick-Step Floors, выиграл 20-й этап «Вуэльты».

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