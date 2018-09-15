Велогонщик Мас выиграл 20-й этап «Вуэльты», Закарин — 27-й

Испанский гонщик команды Quick-Step Floors Энрик Мас выиграл 20-й этап престижной веломногодневки «Вуэльта».

Мас преодолел расстояние в 97,3 км за 2 часа 59 минут 30 секунд. Вторым финишировал колумбийский велогонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес, показавший аналогичное с лидером время. Третьим приехал британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott (отставание 23 секунды).

Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин показал 27-й результат (+8,32).

В генеральной классификации лидерство сохранил Йейтс — 79 часов 44 минуты 30 секунд. Второе место занимает Мас (+1,46), на третье опустился испанец Алехандро Вальверде из Movistar (+2,04). Закарин занимает 20-е место с отставанием от лидера в 51 минуту 17 секунд.

Ранее француз Тибо Пино, выступающий за Groupama-FDJ, одержал победу на 19-м этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».